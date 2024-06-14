Размечтался: какие гарантии дает соглашение, подписанное Байденом и Зеленским

Фото, видео: Reuters / PAOLO GIANDOTTI/ITALIAN PRESIDEN; 5-tv.ru

Президент США громогласно заявил о полученных Украиной «сверхвозможностях». Но так ли это на самом деле?

Страны «Большой семерки» согласились дать Киеву мегакредит в размере 50 миллиардов долларов под залог доходов от замороженных российских активов. Такое решение было принято по итогам первого дня саммита G7, который стартовал в Италии.

Однако главным пунктом программы стало подписание Джо Байденом и Владимиром Зеленским соглашения по безопасности. Документ рассчитан на десять лет и подразумевает передачу Украине нескольких систем Patriot. Правда, обещанного киевский режим может и не дождаться. В нюансах сделки разбирался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Если противостоять, то в долгую, как минимум до 2035 года. На полях «Большой семерки» с помпой подписано аж десятилетнее соглашение между Украиной и США. Байден громогласно заявляет о полученных Киевом «сверхвозможностях», но только — в области обороны и сдерживания. То есть, установки Patriot — да, а вот ракеты дальнего действия — ни при каких обстоятельствах.

«Есть большой смысл, чтобы Украина была способна выводить из строя или бороться с тем, что пересекает ее границу. Что касается дальнобойного оружия, наша позиция не изменилась», — подчеркнул Байден.

Сам Зеленский, конечно, рассчитывал на нечто большее, рассматривая подписанные бумажки как минимум в качестве еще одного шага на пути Украины в НАТО. Размечтался.

Подписанные гарантии безопасности не предусматривают ровным счетом никаких гарантий. Что не входит в соглашение — как отдельная статья бесполезного договора. Как и ожидалось, в нем не содержится обязательств по использованию американских сил на Украине. В отличие от Макрона, Байден всегда категорически исключал это.

Поставок наступательных систем вооружений также не ожидается. Максимум — боеприпасы и оружие исключительно для защиты.

«Это действительно ничего не изменит. А, если и дает, то только эскалацию и усиление напряженности между Украиной и Россией. И кто будет за это платить? Украина. Помощь будет не бесплатной. Дадут кредиты? Но мы знаем, что они не смогут их погасить», — подчеркнул подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

На еще одну загвоздку обращает внимание издание Politico: дутая сделка может продлиться всего ничего — десять месяцев, а вовсе не десять лет.

«Есть одна загвоздка: соглашение заключено только между нынешними администрациями Украины и США и не будет ратифицировано конгрессом. Если бывший президент Дональд Трамп вновь войдет в Овальный кабинет в январе, он может разорвать соглашение, нарушив обязательства Вашингтона», — указывает издание Politico.

И пока Джо Байден обещал Украине с три короба на саммите в Италии, его соперник Дональд Трамп впервые после штурма Капитолия 6 января 2021 года вернулся на этот холм для встречи с республиканцами, раскритиковал помощь Киеву и косвенно подтвердил свои планы вернуть все однажды вспять.

«Байден не знает, выиграет ли он выборы в ноябре. Именно поэтому он решил действовать на опережение. Хотя технически это соглашение может быть отменено президентом Трампом. Вот почему президент Байден пытается сделать это немедленно и до выборов», — подчеркнула бывший представитель миссии США при ООН Хагар Чемали.

«Трамп может договориться о других условиях или полностью отменить это десятилетнее соглашение», — считает главный корреспондент CBS News в Вашингтоне Мэйджор Гарретт.

Так что обманчиво сияющие лица Байдена и Зеленского могут еще искривиться в итоге в печальной улыбке.

Как нередко бывает с саммитами «Большой семерки», изображения на фотографиях часто выглядят лучше, чем истинное настроение лидеров. Кроме Украины, на повестке, как и прежде, война в Газе, непростое торговое соглашение с Китаем, миграционный кризис.

Все, что уже привело к политическому хаосу после прошедших европейских выборов, также не гарантирует переизбрание самого Байдена. Прошедший в Италии саммит уже прозвали встречей «ходячих политических мертвецов». Ситуация все более безнадежна практически для каждого, включая и президента США, у которого по текущим прогнозам все больше и больше шансов разве что освободить Овальный кабинет для своего предшественника.