Песчаная буря, ливни и шторм: на столицу Дагестана обрушился мощный ураган

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Залповый ливень буквально обездвижил Махачкалу.

С природным бедствием столкнулась Махачкала. В столице Дагестана ликвидируют последствия штормового ветра и мощного ливня, которые обрушились на город накануне. Непогода привела к разрушениям и заторам на дорогах. В местном аэропорту образовалась настоящая пробка из самолетов, чьи вылеты были задержаны.

Удар стихии был настолько стремительным и внезапным, что некоторые жители просто не успели укрыться. А нескольких человек сильнейшими порывами унесло в море. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Ураганный ветер снес строительный кран в столице Дагестана. Многотонная стальная конструкция сложилась словно игрушка. Очевидец говорит, что наверху был человек, однако по данным регионального Минстроя, пострадавших после обрушения нет.

На Махачкалу обрушился настолько мощный циклон, что крыша аэропорта не выдержала. В терминале внутренних рейсов с потолка вода лилась, как на улице. На несколько часов пришлось задержать вылеты. А только прибывшие пассажиры из-за непогоды не могли выйти из самолета.

Над городом повисли свинцовые тучи. Началась песчаная буря. Ветер буквально смел утеплитель с недостроенной многоэтажки. Упаковки пенопласта полетели вниз. Один кусок угодил прямо в очевидца, который снимал это видео.

Ураган застал врасплох отдыхающих на городском пляже. Люди с берега побежали в укрытия. Не все, кто был в воде, смогли самостоятельно выбраться.

«За три минуты налетел ураган. Люди просто не успели, люди бежали с пляжа. Но за три минуты невозможно выйти, если ты на сапе, ты гребешь, ты не успеваешь выйти. Они уже были почти рядом с берегом. Я видела, как уносило людей», — рассказывает жительница Махачкалы Александра Калинина.

Сильным течением унесло 14 человек. Некоторые выбрались сами, кого-то вытащили местные смельчаки, которые кинулись утопающим на помощь.

«Двоих вынес, их на берег вытащил, остальных… на глазах переворачивались, не получилось», — говорит местный житель Магомед Макашарипов.

На лодке в море вышли и сотрудники МЧС.

«Две девочки были на кругах, мы их сначала взяли. Потом там рядом парень был с жилетом и на сапе еще один парень был. Сложность была в том, что тяжело было к ним подобраться. Потому что волна очень сильная поднялась, нашу лодку очень сильно кидало», — рассказывает спасатель Ренат Закаев.

Заур Гитиномагомедов чудом остался жив. Он был на сапборде. Ветер и волны унесли его на несколько километров. До берега он плыл почти два часа.

«Я веслом начал грести, у меня весло улетело. Я лежа как-то пытался выплыть. Там туман был, не видно было, где нахожусь», — рассказывает Заур Гитиномагомедов.

Штормовой ветер был такой силы, что повалил деревья. Залповый ливень буквально обездвижил Махачкалу. Вода хлынула по улицам.

Шквалистый ветер и дождь прекратились спустя несколько часов. Но синоптики предупреждают, циклон все еще над Дагестаном. В ближайшие дни могут быть ливни, град и усиление ветра.