«Слово пацана» признан победителем в номинации «Лучший онлайн-сериал» на Премии АПКиТ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Награду вручили генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев и актриса Лукерья Ильяшенко.

Один из главных хитов России — сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» победил в номинации «Лучший онлайн-сериал (семь и более серий)» XI Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

На мероприятии вручали награду генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев и актриса Лукерья Ильяшенко. За номинацию «Лучший актер сериала» наградили Рузиля Минекаева, сыгравшего в «Слове пацана» 15-летнего Марата.

В рамках XI Премии АПКиТ эта награда стала девятой для популярного сериала. Кроме того, многосерийный фильм также взял номинации за «Лучшего актера второго плана», «Лучшую сценарную работу», «Лучшую работу режиссера монтажа» и многие другие. В сумме сериал участвовал в 12 номинациях Премии АПКиТ.

Другие проекты Национальной Медиа Группы (НМГ) также получили награды.

Среди них — сериал «Волшебный участок», который выиграл в четырех номинациях за «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшую работу художника по гриму», «Лучший комедийный сериал» и «Лучшую работу художника-постановщика», а также мультсериал «Три кота» за «Лучший анимационный фильм» и сериал «Актрисы» за «Лучшую операторскую работу».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гендиректор НМГ подчеркнула важность общения с молодым поколением на одном языке. Также необходимо говорить о темах, которые интересуют молодежь.