Дроны ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Воронежской области

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev; 5-tv.ru

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Беспилотники предприняли попытку атаковать объект со сверхмалой высоты.

Украинские БПЛА попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Лискинском районе Воронежской области. Сделать они это собирались со сверхмалой высоты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания не допущено. Пострадавших нет», — написал глава региона.

Он отметил, что оперативные службы уже работают на месте происшествия. Сейчас проводится ликвидация последствий налета. Пока что информация о повреждениях уточняется.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в небе над Ростовской областью отражена массовая атака беспилотников.