Людям мешает мама: застрявший в сетях в Териберке кит оказался детенышем

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Операцию по спасению уже несколько раз переносили из-за сильного тумана.

В Баренцевом море пока не смогли вызволить горбатого кита, запутавшегося в рыбацких сетях. Это уже не первая неудача, которую терпят спасатели и волонтеры.

Ученые предположили, что млекопитающее, несмотря на свои внушительные размеры, еще детеныш. Несколько раз лодка подходила к нему на расстояние вытянутой руки. И в эти самые моменты подплывала его мама и прикрывала собой от людей.

Осложняет операцию и густой туман. Накануне видимость вблизи Териберки стала нулевой, из-за чего спасатели с большим трудом вернулись на берег. Но как только небо прояснится, группа готова вновь выйти в открытое море.