Расширение сотрудничества: 28 стран хотят присоединиться к БРИКС в 2024 году

28 стран хотят присоединиться к БРИКС в 2024 году

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

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Среди претендентов — представители всех ключевых регионов глобального юга.

28 стран планируют присоединиться к БРИКС в этом году. Как выяснили «Известия», среди потенциальных членов объединения — представители всех ключевых регионов так называемого Глобального Юга: Ближнего Востока, Юго-Восточной и Центральной Азии, Латинской Америки и Африки.

Статус полноправного члена в БРИКС хотят получить Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Таиланд и Турция. Претендуют на места и некоторые африканские государства, включая Республику Чад, Эритрею и Южный Судан.

Как государство-наблюдатель к объединению планирует примкнуть Палестина, которая пока не имеет полноценного признания на международной арене. Решение по заявкам будет приниматься на саммите БРИКС в октябре. Мероприятие пройдет в Казани.