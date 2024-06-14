Расширение сотрудничества: 28 стран хотят присоединиться к БРИКС в 2024 году
28 стран хотят присоединиться к БРИКС в 2024 году
Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru
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Среди претендентов — представители всех ключевых регионов глобального юга.
28 стран планируют присоединиться к БРИКС в этом году. Как выяснили «Известия», среди потенциальных членов объединения — представители всех ключевых регионов так называемого Глобального Юга: Ближнего Востока, Юго-Восточной и Центральной Азии, Латинской Америки и Африки.
Статус полноправного члена в БРИКС хотят получить Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Таиланд и Турция. Претендуют на места и некоторые африканские государства, включая Республику Чад, Эритрею и Южный Судан.
Как государство-наблюдатель к объединению планирует примкнуть Палестина, которая пока не имеет полноценного признания на международной арене. Решение по заявкам будет приниматься на саммите БРИКС в октябре. Мероприятие пройдет в Казани.