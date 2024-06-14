Трамп рассказал о своих отношениях с Путиным: «Очень хорошие»

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Американский лидер отметил, что ему всегда было легче общаться с сильными людьми.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал про свои отношения с лидером России Владимиром Путиным. Оказалось, что политики ладили между собой, потому что бизнесмену было проще работать с сильными главами государств. Об этом рассказал сам Трамп в интервью на YouTube-канале Impaulsive.

«Думаю, они очень хорошие», — сказал экс-лидер Белого дома.

Трамп сообщил, что был жестким по отношению с Путиным. Однако он отметил, что с сильными лидерами ему проще приходить к какому-то знаменателю, а вот со слабыми он не очень хорошо уживается.

Сам Путин рассказывал в интервью Такеру Карлсону, что их отношения с Трампом были «добрые и хорошие».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил об угрозе для США из-за союзничества РФ и КНР. Еще среди проблем Штатов, которые вызывают беспокойство, он выделил инфляцию и экономику.