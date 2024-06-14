Путин провел Совет по науке и образованию. Главное

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Президент посетил объединенный институт ядерных исследований в Дубне.

Российские власти будут стремиться более щедро поддерживать отечественную науку. Об этом сегодня заявил Владимир Путин, встречаясь в Дубне с ведущими учеными страны.

Место выбрано не случайно. Именно в Институте ядерных исследований сейчас строится первый отечественный коллайдер. Работы по его созданию ведутся уже несколько лет, но ожидание того стоит. Ведь с помощью NICA — так называется ускоритель — специалисты смогут совершать прорывы в различных областях — от ядерной энергетики и астрофизики до медицины и обороны.

Корреспондент «Известий» Игорь Балдин о беседе президента и ученых.

Огромная установка приближает нас к тайнам разгадки зарождения Вселенной. Владимиру Путину показывают русский адронный коллайдер — ускоритель частиц NICA.

«А я давно хотел приехать», — отметил глава государства.

«Если позволите, я сейчас потрачу какое-то время рассказать, где мы находимся. Это ваше детище, это общее детище нашей страны, в 2011 году в июле вы были здесь», — рассказал российскому лидеру директор ММНО «Объединенный институт ядерных исследований» Григорий Трубников.

В 2011-м этот проект начинался с российско-итальянского магнита для разгона частиц, собранного в подмосковной Дубне. Теперь он близок к завершению. Санкции не помеха — здесь уже стартуют первые эксперименты.

«У нас более двух тысяч поставщиков было, почти со всего мира. Сейчас практически все мы делаем в России, 80% всех инвестиций на проект — все в России», — отметил Трубников.

Технологический запуск ускорителя NICA — исторический момент. Открытия, которые он позволит совершить, вклад не только в российскую, но и в мировую науку.

Как зародилась Вселенная, как и почему она расширяется, что происходит при столкновении звезд — ответы на эти вопросы физики найдут здесь.

В гигантском кольце ионы разгоняют до скорости, близкой к скорости света, имитируют большой взрыв, сталкивая их. Это не только одна из самых дорогих, но и самых технологичных научных установок в мире.

Один только магнит весом в 125 тонн стоит почти полтора миллиарда рублей. Но на самом деле проект международный — над его созданием трудились 130 НИИ из 30 стран.

«К сожалению, по известным всем обстоятельствам произошли сбои, но с этими сбоями мы справляемся, несмотря на то, что проект немножко сдвигается вправо. Уверен, что рано или поздно сложности политического характера будут преодолеваться, наука на месте стоять не будет ни при каких обстоятельствах, развитие будет обеспечено», — подчеркнул глава государства.

Это один из проектов мегасайенс, которые сейчас развивают по всей России. Они и обеспечат нам тот самый технологический суверенитет, когда все — от микросхем до телескопов — производят дома.

«Здесь идет работа и по микроэлектронике, по биологии и по целому ряду других направлений. И это уже сегодня приносит конкретные результаты не только для российской экономики, для российской науки, прикладной науки. Уверен, это пойдет на пользу нашим партнерам. Мы открыты для сотрудничества», — отметил Путин.

Большой разговор о новейших технологиях с теми, кто только недавно вошел в научный мир. Молодые разработчики, ядерщики, программисты — лицо будущего нашей науки. Талантливых ученых со всего мира в Россию привлекают мегагрантами — финансируют их научные разработки.

«345 лабораторий в разных регионах РФ развиваются. Принято решение увеличить объем финансирования до 100 миллионов в год», — сказал Путин.

Это раньше была утечка мозгов, теперь мы живем в совсем других реалиях — здесь не только иностранные, но и работавшие за рубежом российские ученые, которые приняли решение вернуться домой.

«Политика влияет на все сферы деятельности и на искусство, русскую культуру пытаются отменять, мы знаем, и на научную деятельность. Но умные люди понимают и наши партнеры понимают, что это ничего хорошего не несет ни в сфере культуры, ни в сфере научного сотрудничества и желание ни у кого не пропадает работать с Россией», — отметил Путин.

Программу мегагрантов планируют расширять, а еще упрощать визовый режим для тех, кто планирует развивать российские проекты.

«Более 136 ученых с мировым именем приехали сюда, они привезли с собой, не только, скажем так, свое направление деятельности, но и культуру проведения научных изыскательных работ, что крайне важно для развития российской науки», — отметил Дмитрий Чернышенко, заместитель председательства правительства РФ.

«Несмотря на всю сложность международных отношений, на специфику текущего момента мы убедились, что у нас больше ста заявок, один к десяти на каждое место, по существу было десять заявок, и это все сильные ученые», — рассказал Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ.

Кадры, наука, технологический суверенитет — теперь это новые национальные проекты, претворять в жизнь которые Правительству, ученым и бизнесу предстоит вместе. Деньги есть — до 2030 года в НИИ, в их новейшие разработки вложат более десяти триллионов рублей, и это инвестиции в будущее не только нашей страны — всего мира.