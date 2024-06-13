«Зимой»: Порошенко предрек Украине энергетическую катастрофу

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Стране необходимо срочно принять меры, иначе оставшемуся населению придется покинуть ее территории.

Над Украиной нависла угроза начала энергетической катастрофы. Об этом говорят показатели и прогнозы, сообщил экс-глва страны Петр Порошенко. Меры необходимо принимать уже сейчас, иначе может стать слишком поздно.

Ситуация близка к критической, отметил бывший президент Украины. Уже зимой страна может столкнуться с реальными проблемами в сфере энергетики.

«У нас будет ситуация, которая зимой приведет к энергетической катастрофе», — сказал он во время выступления, прямой эфир которого вел YouTube-канал «Прямой».

По его словам, в холодное время года у украинцев будет тепло всего четыре часа в сутки. Такое положение дел может спровоцировать еще больший отток населения за границу.

Ранее 5-tv.ru писал, что две блокады Крыма нанесли полуострову ущерб в 14 триллионов рублей.