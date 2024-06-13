«Мы оживаем»: психолог рассказала о влиянии путешествий на организм человека

Фото: www.globallookpress.com / Moritz Wolf

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При смене обстановки здорово повышается выработка дофамина. Почему так происходит?

Клинический психолог Анастасия Кардиакос рассказала, что путешествия оказывают благотворное влияние на организм человека, способствуя формированию новых нейронных связей за счет знакомства с неизведанными маршрутами.

«Интерес — зона оптимизма. Когда нам что-то интересно, мы оживаем. В апатии сложно генерировать новое, а в путешествиях это новое генерируется само. Повышается выработка дофамина, который отвечает за радость и предвкушение прекрасного!» — объяснила специалист в беседе с «Радио 1».

Помимо этого, благодаря путешествиям у нас появляется возможность выбирать — страну, отель, ресторан и многое другое. В результате такие поездки повышают уровень свободы, доставляя истинное удовольствие.

Как утверждает Кардиакос, путешествия — это своего рода тренировка для души и тела. Решая в дороге мелкие задачи, мы развиваем свою адаптивность, а взаимодействие с внешним миром позволяет нам глубже понять себя. Кроме того, активный отдых повышает насыщение организма кислородом и улучшает физическую форму.

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