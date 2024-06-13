Выжить после: врач назвал лучшие способы борьбы с похмельем

Фото: ww.globallookpress.com / Sonja Krebs

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Какие продукты помогут восстановиться?

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, врач-хирург Александр Умнов назвал несколько способов для борьбы с похмельем. По его словам, быстро протрезветь поможет массаж мочек ушей и ступней, прогулки на свежем воздухе, сладкий чай и рисовая молочная каша. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

«Можно вызвать рвоту и удалить токсины из организма. Помогут сладкий черный чай, активированный уголь. Рисовая молочная каша обволакивает желудок и способствует заживлению дефектов, вызванных этиловым спиртом», — добавляет специалист.

Эксперт отметил, что необходимо пить как можно больше воды без газа для восстановления водно-электролитного баланса в организме.

Он также напомнил, что шампанское нельзя считать слабоалкогольным напитком. Дело в том, что из-за пузырьков этиловый спирт моментально всасывается в кровь, воздействуя на ЖКТ и мозг быстрее водки или коньяка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты в рационе вызывают тревожность и депрессию.