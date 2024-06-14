Виновен. Прокуратура утвердила заключение по делу об убийстве Талькова

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

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Проанализированы были допросы порядка 150 свидетелей.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана. Он заочно обвиняется в убийстве поэта и композитора Игоря Талькова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Он заочно обвиняется по п. „д“ ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), ст. 15, п. „д“ ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей)», — написано в публикации.

Отмечается, что при изучении дела прокуратура проанализировала допросы около 150 свидетелей. Среди них работники Дворца спорта, артисты, а также сотрудники правоохранительных органов, которые работали в тот день на месте убийства.

Певец Игорь Тальков был застрелен в 1991 году в Дворце спорта «Юбилейный». Все произошло за кулисами. По данным следствия, между музыкальным продюсером Валерием Шляфманом и представителем певицы Азизы Игорем Малаховым вспыхнул конфликт из-за очередности выступления артистов. В конфликте принял участие сам Тальков. Когда Шляфман попытался застрелить Малахова, пуля угодила в музыканта. Тот скончался.

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