МИД Канады ввел санкции против Третьяка, Алиханова и Мизулиной

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент Федерации хоккея России был первым советским спортсменом, включенным в Зал хоккейной славы в Торонто.

Министерство иностранных дел (МИД) Канады ввел санкции против легендарного хоккеиста Владислава Третьяка, министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщил иностранное ведомство.

Президент Федерации хоккея России был первым советским спортсменом, включенным в Зал хоккейной славы в Торонто. Однако страну не остановило это от введения персональных санкций.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на России отразится новый пакет санкций США. Накануне Вашингтон ввел рестрикции против различных сегментов российского бизнеса. Однако все это лишь истеричные попытки Запада хоть как-то «цокнуть зубами».