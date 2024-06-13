Собянин рассказал о проекте благоустройства парка «Москворецкий»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Архитектурные решения обновленного парка будут естественно интегрированы в природную среду, рассказал мэр.

В нынешнем году власти Москвы проведут реабилитацию территории природно-исторического парка «Москворецкий». Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас эти территории недостаточно ухожены. Встречаются стихийные пикниковые точки. Покрытие дорожек износилось. Детские и спортивные площадки устарели, нет стилистического единообразия.

Территории почти не приспособлены для маломобильных жителей, родителей с колясками и в темное время маловато освещения. В ближайшие месяцы исправим ситуацию», — написал мэр столицы.

По словам Собянина, в рамках проекта благоустройства в парке «Москворецкий» будут облагорожены пространства для отдыха, детские и спортивные площадки, — то есть, те территории, которые активно используются отдыхающими в парке горожанами. При этом работы не затронут природные и заповедные территории.

Архитектурные решения обновленного парка будут естественно интегрированы в природную среду, рассказал мэр.

Так, у западного входа в парк появится новая зона отдыха с качелями и лавочками для отдыха, все детские площадки будут реконструированы в едином стиле и сделаны из экологичных материалов, преимущественно из дерева. Вблизи поисково-спасательной станции будет оборудована спортивная зона для волейбола и занятий воркаутом.

В других частях парка появятся площадки для других спортивных видов досуга — игры в шахматы, стритбола, настольного тенниса. Кроме того, будут переоборудованы три существующие пляжные зоны, где будут установлены лежаки, зонтики и новые раздевалки.