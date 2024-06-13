Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Он также сообщил, что этим летом появится также разворот с внутренней стороны Садового на внешнюю сторону возле дома 31 по улице Малой Дмитровке.

По проектам московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) уже созданы новые разметки, которые позволяют улучшить движение на дорогах столицы. Об этом 13 июня сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он написал, что по проектам московского ЦОДД уже созданы два разворота перед проспектом Мира и улицей Сретенкой, перед Курским вокзалом, перед улицей Покровкой, с внешней стороны Садового кольца на внутреннюю у дома 41 в Оружейном переулке.

Собянин сообщил, что этим летом появится также разворот с внутренней стороны Садового на внешнюю сторону возле дома 31 по улице Малой Дмитровке.

«Новые развороты создают альтернативные маршруты для выезда на ул. Петровку, Олимпийский просп., просп. Академика Сахарова и Старую Басманную. В этом году для оптимизации движения планируем сделать переразметку больше чем на 70 участках. Часть из них уже готова», — написал Собянин.