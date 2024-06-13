«Надо меньше изображать счастье»: Муцениеце обратилась к Прилучному и Брутян

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса пожаловалась на большие траты из-за постоянных судов с экс-супругом.

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась, что в последнее время ее траты значительно увеличились, в том числе артистке приходится платить за судебные тяжбы с бывшим супругом Павлом Прилучным. Об этом она сообщила в своем блоге.

Агата в очередной раз напомнила Павлу, что нужно помогать финансово своим детям, а также попросила его принять с достоинством проигрыш в суде по алиментам.

«Эти замечательные суды! Не забываем! Потому что хороший человек, мой бывший муж, проиграл суд. Нет, чтобы с достоинством это просто принять. Можно же просто принять эту ситуацию: ''Ну ладно, я был не прав. Действительно, надо, наверное, помогать воспитывать своих детей''. Это не мне на шубы и Rolex», — сказала актриса.

Она также отметила, что отец должен нести ответственность за своих детей и обеспечивать им достойную жизнь.

Помимо этого, Агата пожелала экс-супругу «не быть злым человеком» и меньше изображать счастье с нынешней женой Зепюр Брутян.

«Я вижу, как у вас все хорошо с вашей замечательной супругой. Ну, пупсики! Просто не надо быть злым человеком. Наверное, надо меньше изображать счастье и больше быть счастливым», — отметила Муцениеце.

Размышляя на эту тему, артистка решила поставить себя на место Прилучного. Она заверила, что никогда бы не довела дело до суда и просто помогала своим детям.

Прилучный и Муцениеце познакомились во время съемок популярного российского телесериала «Закрытая школа», где оба исполняли главные роли. И там между ними завязался роман, который они до последнего не раскрывали. Даже свадьбу они сыграли тайно в 2011 году. За время их совместной жизни, до развода в 2020 году, у пары родился сын Тимофей и дочь Мия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в романе Муцениеце и Чуйкова заподозрили фальшь.