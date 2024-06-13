Максим Аверин окончательно покидает Театр сатиры

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

C нового сезона артист переходит в другое культурное учреждение.

Заслуженный артист РФ Максим Аверин покидает Театр сатиры и переходит в «Ленком» Марка Захарова. Об этом директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал РИА Новости.

По его словам, артист окончательно переходит в другой театр с нового сезона, хотя ранее уже играл там в двух постановках. На данный момент Аверин репетирует роль короля в «Гамлете».

Варшавер отметил, что предлагал актеру перейти в труппу театра еще несколько лет назад, и сейчас он принял это предложение.

Максим Аверин подтвердил данную информацию и сказал, что для него «честь играть на легендарной сцене „Ленкома“ в этой прославленной труппе».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер и режиссер Алексей Франдетти уходит с поста главного режиссера театра «Ленком Марка Захарова».

Артист выразил благодарность руководству города и театра за то, что ему доверили такую ответственную должность. Франдетти также поблагодарил свой театр и коллег за два года плодотворной работы.