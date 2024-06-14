Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg

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Есть шесть простых советов.

Сорокалетие — важный рубеж в жизни любого человека. Именно в этот период в организме начинаются различные процессы, которые, если за ними не следить, могут привести к набору лишнего веса. Издание URA.RU обратилось за помощью к диетологам и составило список из шести простых советов, которые помогут вам укрепить ваше здоровье и физическую форму даже после 40 лет.

1. Начать с малого

При попытке похудеть важно не перегружать организм резкой физической активностью. Начать можно с простых кардио-упражнений, например, с подъема коленей, легких прыжков или ходьбы. Необходимо прислушиваться к своему телу и понимать, как оно реагирует на разные нагрузки.

2. Наладьте рацион

Для корректировки веса необходимо комплексно подойти к питанию. Потребление белка нужно увеличить до 30% от общего количества еды, фрукты и овощи помогут контролировать размер порции и сократить количество потребляемых калорий, а ограничения в сладком, газированном и алкогольном поспособствует снижению количества сахара в крови и замедлит накопление жиров.

3. Учитывайте время приема пищи

Правильное распределение питания в течение дня поможет контролировать аппетит и снизить количество потребляемых калорий. Составьте подробный рацион — что вы будете есть в конкретное время суток. Особое внимание уделите вечернему приему пищи, ведь именно от него зависит эффективность контроля над весом.

4. Снизьте темп

Медленное и внимательное потребление пищи позволит четче понимать, когда вы уже наелись. Длительное жевание способствует выработке гормонов, снижающих аппетит, а интуитивное питание (только при голоде и до чувств насыщения) помогает избавиться от нежелательных перекусов.

5. Успокойтесь

Высокий уровень стресса приводит к накоплению жира из-за вырабатывающегося кортизола. Это делает процесс похудения труднее, поэтому старайтесь меньше нервничать и тревожиться. В этом вам могут помочь дыхательные упражнения, витамины С и омега-3, а также здоровый сон. Недостаток сна увеличивает гормон аппетита и снижает уровень лептина, из-за чего организм начинает хотеть более жирной и сладкой еды.

6. Пейте больше воды

Стабильное гидрирование организма подавляет аппетит и способствует расщеплению жира. Эксперты рекомендуют выпивать 2,5-3 литра чистой воды в день, но если хочется разнообразия — можно побаловать себя теплой водой с лимоном.

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