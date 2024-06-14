«У меня нет депрессии»: Рома Желудь заявил, что ему осталось жить полгода

Фото: Telegram / НЕПОБЕДИМЫЙ МАЛЬЧИК l РОМА ЖЁЛУДЬ! / malchikpunkk

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Блогер спешно продает квартиру в Москве.

Блогер Рома Желудь шокировал подписчиков в социальных сетях тревожной новостью. По словам знаменитости, ему осталось жить не больше полугода.

«Мне только что сказали, что мне осталось жить максимум полгода. <…> У меня нет депрессии и ничего. Я это знал и чувствовал уже последние пару месяцев. И это не ВИЧ и не рак, просто есть нечто большее чем-то, что можно себе вообще представить.», — заявил Желудь в своем Telegram-канале.

Звезда YouTube 17 июня отправляется в рехаб в надежде продлить жизнь с помощью специального лечения. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, у 28-летнего блогера грандиозные планы на будущее: он желает выпустить музыкальный альбом на английском языке и создать полноценную семью.

Помимо этого, в этом году исполняется ровно год, как не стало матери Ромы Желудя Оксаны Керимовой, скончавшейся после долгой борьбы с онкологией.

«Перед рехабом я попрощаюсь с мамой, потому что прошел ровно год. Выкину все бары из дома, а все люди, которые просто как мишура окружали и поимели совесть кинуть в мой адрес хотя бы какие-то претензии, мне сейчас просто неважны», — отметил он.

Желудь также добавил, что выйдет из рехаба новой личностью и сможет закончить свой альбом. Чтобы покрыть расходы на лечение в клинике, блогер продает квартиру в жилом комплексе «Парк Мира».

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