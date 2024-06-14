Будет непросто? Китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 июня

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На что следует обратить внимание на новой неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 17 по 23 июня 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Непростая неделя с летним солнцестоянием и днем потери! Очень важная с точки зрения глобальных энергий и крайне сложная для любого вида ян активности.

Зато хороша для отдыха, прогулок на свежем воздухе, переосмысления достигнутого и постановки новых целей. Активных дней в этой неделе скорее нет. Если у вас будут какие-то важные дела — лучше оставить их до субботы и воскресенья.

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Понедельник, 17 июня 2024 года

5-tv.ru

День Водной Крысы

Ой, такой лучше переждать! День не просто конфликтный или негативный. Помимо того, что он идет против энергий месяца, это еще и день потери — все дела и инициативы этого дня обернутся пустой тратой времени.

Если у вас есть возможность перенести все важные дела с этого дня, обязательно это сделайте. Лучше всего в такое время отдыхать!

Даже покупки в этот день рискуют обернуться пшиком. Поэтому теряйте время осознанно — отдыхайте. Как шутят в интернете: «Пойду посплю, так от меня меньше вреда»

Совет дня: это поворотный момент. Не увлекайтесь сиюминутными эмоциями. Ваши поступки должны быть зеркалом ваших высших устремлений

Вторник, 18 июня 2024 года

5-tv.ru

День Водного Быка

Энергетика дня позитивная и спокойная, рывков и бурных стартов выдержать не сможет. Активность в этот день может привести к проблемам юридического характера, болячкам и нежелательным результатам.

Постарайтесь провести время за рутинными незначительными делами. Структура этого дня также подсказывает, что перенапрягаться в этот день не стоит. Медицинские вопросы получат поддержку, переговоры пройдут удачно. Благоприятное время для планирования.

Совет дня: продвигайте свои принципы и идеалы за пределы обычных норм. Руководствуйтесь благородной целью и сосредоточьтесь на том, что для вас важно.

Среда, 19 июня 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного Тигра

Создает большой контраст к предыдущему дню: если потрудиться или сделать что-то поистине важное в этот день, в течение 60-120 дней получите какой-то существенный бонус в области финансов и/или здоровья — обязательно запланируйте что-то значимое на этот день.

Поскольку целая плеяда звезд будет вас поддерживать — и небесный, и земной императоры. Золотая карета. Нефритовый зал. Дела, которым вы заложите основание в этот день, закончатся позитивными результатами и вероятно прибылью.

Маленькая кляксочка может помешать только в одном направлении этого дня — звезда болячек может внести коррективы в диагнозы врачей или ход обследований или медицинских операций. Так что визит к врачу перенесите на другое время.

Совет дня: ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит. Продолжайте работать.

Четверг, 20 июня 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного Кролика

Еще один день, который следует освободить от дел. Помимо того, что здесь оказывается пустота, негативная звезда красного феникса zhu que, абордажного крюка guo chen, это еще и последний день янского полугодия.

Канун летнего солнцестояния. С декабря день прибавлял часы, ночь отступала, давая нам больше бодрости, роста, активности. Самый последний день янского, активного полугодия получается очень слабенький.

И дела, начатые в такой день получатся слабенькие, поэтому лучше всего посвятить его очищению, освобождению, расхламлению. К тому же, это день болезней — начинать лечение в такой день не рекомендуется.

Совет дня: сейчас особенно благоприятное время для роста, но не торопите события. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу.

Пятница, 21 июня 2024 года

5-tv.ru

День Огненного Дракона

Собирает лучшие звезды, однако из-за солнцестояния для важных дел не подходит совершенно. Это отличное время для практики — выделите хотя бы 20 минут в этом дне для себя, подумайте о том, к чему хотели бы прийти в ближайшие полгода, что могло бы вас порадовать, какие желания хотите исполнить за это время.

Финальную фазу переговоров и запуск проекта лучше перенести на другой день.

Совет дня: приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь информацией. Встречайтесь с друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их.

Суббота, 22 июня 2024 года

5-tv.ru

День Огненной Змеи

Нейтральный день который подойдет для рутинных занятий.

Структура дня правильный обман обещает дать поддержку в бизнесе, перемещениях и заключении брачного союза. Но лучше всего такой день посвятить саморазвитию из-за отсутствия поддерживающих звезд.

Совет дня: думайте о дальней перспективе. Успешное завершение уже недалеко. Действуйте мягко, гибко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.

Воскресенье, 23 июня 2024 года

5-tv.ru

День Каменной Лошади

День попадает в превосходную структуру дракон поворачивает голову, которая дает медленный старт и убедительный прогресс. И кроме того, сулит признание сверху. Это может немного сгладить отсутствие позитивных звезд в этом дне. Я бы назвала его умеренно позитивным.

Совет дня: вглядитесь вглубь проблемы, пока не поймете сути происходящего. Это откроет путь и обеспечит успех.

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