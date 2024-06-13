Главврач клиники получил срок за организацию незаконного въезда украинцев в РФ

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; УФСБ России по Москве и Московской области; 5-tv.ru

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В страну по фиктивным документам прибыли более 150 иностранцев.

Силовики ФСБ России во взаимодействии с МВД пресекли противоправную деятельность этнической преступной группы, которая в Подмосковье организовала канал незаконной миграции иностранцев. Злоумышленников осудили, сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности РФ по Москве и области.

Установлено, что гендиректор и главврач частной медицинской клиники совместно с индивидуальным предпринимателем объединились преступную группу. Они организовали незаконный въезд и пребывание граждан Украины и других стран в РФ. Для этого злоумышленники изготавливали и выдавали фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в одном из филиалов клиники в Подмосковье.

«На основании полученных подложных документов более 150 иностранцев незаконно прибыли на территорию Российской Федерации и встали на миграционный учет в Московском регионе», — говорится в сообщении.

В отношении гендиректора, главврача и индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Долгопрудненский городской суд Подмосковья признал их виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Согласно приговору, бывший гендиректор и главврач лишены свободы на срок 1,5 года, а еще каждый должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Предпринимателю назначено наказание в виде одного года лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей», — добавили в УФСБ.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ выявила хищение миллиарда рублей соцвыплат по поддельным документам из Евросоюза. Правоохранители провели 15 обысков по местам жительства и работы задержанных.