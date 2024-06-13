Муж актрисы Кристины Бабушкиной проиграл суд в апелляции

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чего хотел добиться бизнесмен?

Суд по делу об имуществе в многоквартирном доме проиграл Андрей Гацунаев, муж актрисы Кристины Бабушкиной. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Физкультурно-оздоровительный комплекс стал предметом спора между сторонами. Несколько гражданских истцов, а также и ТСН «Дом на Ефремова» обратились в суд с требованием о признании права общей долевой собственности владельцев помещений многоквартирного дома и получении имущества из чужого незаконного владения.

Хамовнический суд 14 марта вынес решение в пользу истцов. Андрей Гацунаев обжаловал его через месяц, но суд апелляционной инстанции снова встал на сторону истцов, и Мосгорсуд апелляционную жалобу отклонил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужа актрисы Бабушкиной оштрафовали на 200 тысяч рублей по делу о наркотиках.