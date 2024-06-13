«Ожидать катастрофы не приходится»: как на России отразится новый пакет санкций США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

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Накануне Вашингтон ввел рестрикции против различных сегментов российского бизнеса. Что может измениться в стране?

Новые антироссийские санкции со стороны Соединенных Штатов Америки, объявленные накануне, никак не повлияют на социально-экономическую сферу в России. Кроме того, пакет ограничений не стал для РФ «неожиданностью» — страна давно была готова к очередному проявлению «враждебности». Таким мнением с 5-tv.ru поделились эксперты.

Рестрикции Вашингтон ввел против различных сегментов российского бизнеса. Так, под них попали Московская биржа, Национальный клиринговый центр, Страховое общество СОГАЗ, банк для бизнеса «Точка», Российская национальная перестраховочная компания и многие другие.

Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета, отметил, что Запад «опоздал» с введенными санкциями.

Ограничения не оказались «новостью» для финансово-экономического сектора — к введенным мерам активно готовились. Именно поэтому американский «план» с треском провалился.

«Меры по смягчению и обходу этих санкций уже предприняты. И я думаю, что эти санкции не приведут к обвальному эффекту для России, как на это рассчитывали на Западе», — поделился мнением наш собеседник.

Кроме того, он подчеркнул, что «диапазон» ответа российской стороны на рестрикции может быть достаточно широк. Например, вполне вероятны санкции в отношении иностранных собственников на территории РФ. Рассматривается и введение перевода на цифровую валюту, а также развитие отношений с основными внешнеторговыми партнерами России.

«Задушить» такое крупное государство в «тисках» экономических ограничений у Вашингтона не выйдет, уверен Александр Шатилов. Сегодня мир уже не так интенсивно контролируется США — теперь существуют различные центры влияния и силы. Развился и механизм обхода санкций: в условиях ограничений многие годы живут Иран и Куба.

«Ожидать катастрофы, мне кажется, абсолютно не приходится. И даже не только катастрофы, но и каких-то серьезных негативных изменений в социально-экономические сфере России», — заключил специалист.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Личный архив Ивана Мезюхо; 5-tv.ru

Политолог Иван Мезюхо также подчеркнул, что вашингтонские рестрикции были ожидаемы для РФ. Только на этот раз США «выделились» санкционными ограничениями, введя меры в отношении Московской биржи и даже филиалов российских банков за рубежом.

«Я полагаю, что наша страна была готова к этому недружественному, откровенно говоря, враждебному шагу. Мы провели достаточно много мероприятий в части достижения суверенитета в финансовой сфере», — рассказал эксперт.

Он заметил: согласно комментариям ведущих экономистов России, никакого «финансового» обвала не произойдет. Санкционные ограничения со стороны Америки против РФ несут сугубо «демонстрационный» характер, и, быть может, даже скорее «предвыборный».

Дело в том, что нынешний президент США Джо Байден, баллотирующийся на новый срок, всеми силами стремится поднять свой авторитет среди общественности. Ведь добиться успехов на украинском направлении, рьяно спонсируя Киев вооружением, у американского лидера не выходит.

«Пытается хоть что-то скормить собственной публике. Скоро начнутся президентские теледебаты — теледебаты по выборам президента Соединенных Штатов Америки — и, конечно, в ходе них Байден будет вынужден отвечать оппонентам, в том числе и по украинскому „кейсу“. И он будет бравировать тем, что ввел очередные санкции, которые, по его мнению, должны экономически уничтожить Российскую Федерацию. Конечно, это все неправда», — заверил Иван Мезюхо.

Специалист считает, что лучшим «ответом» государства на новые ограничения станут успехи в проведении специальной военной операции. Сейчас это и демонстрируют Вооруженные силы России на харьковском направлении.

Как отметил политолог, Запад может бесконечное количество раз вводить санкции экономического и политического толка, однако сегодня «будущее всей глобальной архитектуры безопасности» зависит от того, как будут разворачиваться события в зоне СВО.

Американская сторона видит успехи ВС РФ, а поэтому и вводит новые санкции. Их же в дальнейшем «отмотать назад» будет достаточно проблематично.

«Потому что, так или иначе, по окончании СВО с Россией придется „договариваться“ о предоставлении ей гарантий безопасности. Западу придется договариваться с нашей стороной», — предположил наш собеседник.

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