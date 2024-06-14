Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 июня

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 17 по 23 июня.

Уже с понедельника на первый план выходит интуитивное восприятие окружающего пространства. Меркурий и Венера одновременно покидают воздушную обитель Близнецов, чтобы напитаться прохладой водной стихии Рака.

Мы становимся более сентиментальными, сенситивными и романтичными, стремимся поделиться своими чувствами с близкими людьми, больше времени проводить с семьей и заниматься домашними делами. Восприятие информации становится субъективным, с нотками нервозности. В этот период настроение формируется под влиянием окружающей обстановки.

Неприятные вести могут легко вывести из равновесия даже устойчивых людей, а реакция на любые мелочи становится несоразмерно острой. Поэтому следует быть осторожными с шутками и высказываниями в адрес других, так как люди склонны воспринимать все на свой счет и реагировать непредсказуемо для шутника.

Усиление воображения можно использовать в творческом ключе — например, написать сценарий своей жизни, завести дневник или создать коллаж желаний. Венера в Раке желает быть удовлетворенной от бытовых условий, питания, обеспечить безопасность для себя и родных. Чтобы получить подтверждение любви, многие становятся ближе к матерям или начинают сильнее нуждаться в партнерах.

Будьте нежнее и заботливее по отношению к любимым людям. Им это поистине необходимо. Сильное женское начало дает хорошее понимание красоты и материальной стороны. Разумным вложением денежных средств станут недвижимость, ремонт или обустройство дома, приобретение пакетов акций.

Эмоциональность водной стихии усиливает напряженное влияние Нептуна. Обидчивость и ранимость повышают вероятность межличностных конфликтов. Чрезмерные романтические чувства порождают тягу к недоступным и нереальным партнерам, что также усложняют жизнь.

Нивелировать бесконтрольное проявление эмоций лучше через благотворительную деятельность, соприкосновение с искусством — кистью, словом или пением, побыть на природе, а также создать собственный неповторимый образ, в котором преобладает нежность и женственность.

20 июня — переход Солнца в знак Рака и День летнего солнцестояния. Мощный день для совершения обрядов, которые могут определить исход всего года. Водные процедуры считаются наиболее действенными, так как вся вода в это время приобретает магические свойства.

Период пребывания Светила в лунных рачьих энергиях наделяет сильным инстинктом собственника и делает рачительным хозяином дома. Основная задача — это обеспечить комфортную жизнь себе и своей семье, создать уютный дом и заложить благополучие семьи и рода. Именно в это время можно заняться расширением землевладений и недвижимости, частным предпринимательством, задуматься о создании семьи или о потомстве, получить квалифицированную психологическая помощь.

22 июня встречаем «Клубничное полнолуние» на оси Рак-Козерог. Противостояние Светил дает внутреннюю напряженность и душевное беспокойство. Решения принимаются на основе эмоций и сиюминутных настроений. Трудно сделать выбор между желанием преуспеть на карьерном поприще и желанием оставаться в лоне семьи.

Важно не игнорировать свои потребности и сигналы подсознания. Внутренняя организованность и пропорциональное разделение своего участия в профессиональных вопросах и интересах семьи помогут добиться баланса в решении насущных вопросов самым благоприятным образом для всех.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам открываются возможности улучшения жизни через материальные вложения в сферу недвижимости, организацию семейного бизнеса, продажу продуктов своего труда. Не время жадничать и прижиматься на подарки близким и родным, а также на благоустройство дома.

Интуитивный подход, наравне с советами родителей и родственников помогут выбрать правильную стратегию в отношении инвестиций.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам жизнь предлагает новые возможности для роста и развития. Чтобы их не упустить, инициируйте проведение переговоров и деловых встреч, заводите полезные и выгодные связи, проявляйте активность при взаимодействии в интернете и соцсетях.

Командировки позволят расширить охват вашей деятельности. Успешны те, чья работа связана с торговлей, логистикой, журналистикой и программным обеспечением.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов улучшается психологическое и физическое состояние. Усиливается творческое вдохновение. Благоприятное время для оздоровления организма, стабилизации нервной системы, повышения энергетики.

Материальные достижения могут быть вследствие раскрытия ваших талантов. Также в этот период выгодно можно приобрести косметику, парфюмерию, бытовую химию, БАДы, вещи для комфорта и отдыха, путевку на море или в санаторий.

Рак — гороскоп на неделю

Раки, удача и везение приходят к вам благодаря личной инициативе, активности и изобретательности. Проявите дружелюбие и искренность к окружающим людям, откройтесь новым знакомствам и увлечениям.

Действия в интересах коллектива могут выдвинуть вас на лидерские позиции. Не бойтесь проявить себя неординарным образом. Креатив и непредсказуемость добавят шарма в ваш имидж.

Лев — гороскоп на неделю

Львам можно заняться оздоровлением организма, лечением костной системы, суставов, коленей и зубов. Интерес к психологии, оккультным наукам и религии легко перерастает в профессиональную деятельность.

Также успех и карьера сопутствует в профессиях, связанных с искусством, медициной, туризмом. Вы можете обнаружить в себе рост творческого потенциала и ощутить, что происходит что-то важное и значимое в вашей жизни.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, ваша интеллектуальная натура преуспеет в научной и исследовательской работе, а также в творческой и изобретательской деятельности.

Период способствует приобретению друзей среди представителей других национальностей или религиозных конфессий, ученых, политиков и спортсменов. Вы почувствуете, как усиливается стремление к свободе, к заграничным связям и поездкам. Призовите попутный ветер и вперед к приключениям!

Весы — гороскоп на неделю

У Весов благоприятно решаются вопросы, касающиеся долгов и кредитов, оформление официальных документов, наследства и страховок. Финансовая сфера не будет вызывать беспокойства, а высокие доходы станут регулярными благодаря получению дивидендов от бизнеса или прибыли от крупных проектов.

Вероятность получить престижную должность также высока. Можно решиться на комплексное обследование организма, особенно опорно-двигательного аппарата, суставов и кожного покрова.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы могут смело отправляться в командировку с деловыми партнерами или совершить путешествие с супругами. Социальная жизнь становится более активной. Благодаря командной деятельности, вы заручитесь поддержкой нужных людей и союзников.

Авторитетные и влиятельные персоны помогут реализовать ваш потенциал и достичь главные цели в жизни. Что касается юридических дел, все будет по справедливости и удачно для вас.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы демонстрируют прекрасные деловые качества, настойчивость при получении результата и уверенность в своих силах. Высокая работоспособность способствуют увеличению дохода. Не бойтесь заключать важные сделки и совершать банковские операции.

Жизненная энергия, желание заботиться о своем здоровье и пересмотреть образ жизни возрастет. Хорошее время для интенсивных физических нагрузок и укрепления иммунитета. Если вы затеяли ремонт, то не затягивайте с приобретением инструментов и материалов.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов тенденция на улучшение отношений с партнерами, коллегами, детьми и супругами. Настрой на романтику и флирт повысит шансы при взаимодействии с противоположным полом.

Публичность, посещение культурных и спортивных мероприятий, участие в конкурсах и презентациях может принести новую любовь. Занятия хобби и творчеством наполнят вас радостью и позитивом.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев беспрепятственно решаются вопросы, касающиеся недвижимости, ремонта, аренды или переоборудования дома, складских и офисных помещений, открытие магазинов и мастерских.

Вы заметите, что дома вам хорошо и комфортно, в связи с чем появится больше интереса к домашним и бытовым делам, к любимым питомцам. При возникновении эмоционального напряжения, снижайте стресс ежедневными прогулками или физическими упражнениями.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, не сдерживайте свое любопытство: изучайте и исследуйте все, что вас заинтересовало и вдохновило, развивайте навыки общения. Тем более вас ожидает череда приятных знакомств.

Повышается интерес к социальной жизни, а значит участие в обучающих тренингах, презентациях и рекламных кампаниях — это ваша стезя. Короткий тур на автомобиле или автобусе наполнит вас и ваших детей энергией радости и незабываемыми эмоциями

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