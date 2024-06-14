«Это уже добрая традиция»: Звезды на празднике мороженого

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

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10 июня считается Всемирным днем холодного лакомства. Как отмечают «сладкий праздник» в Москве?

Детство — прекрасная пора. Несмотря на маленький промежуток времени, мы все считаем это время одним из самых счастливых. Почему? Все просто! Тогда мы не испытывали чувства ответственности и умели искренне радоваться мелочам. О чем вспоминают звезды, когда слышат о детстве, выяснил корреспондент 5-tv.ru на празднике дня мороженого в ГУМе.

Филипп Киркоров рассказал, что ассоциирует свое детство с мороженым, а если быть точнее — с клубничным мороженым. Любитель ягодных лакомств даже задумался над созданием песни, посвященной холодным сладостям. По его словам, вся семья народного артиста любит сладкое.

«Клубничное! А вообще, за 49 копеек или в стаканчике, которые продают», — поделился Киркоров.

А вот Валерий Сюткин не стесняясь заявил, что совсем не любит мороженое. Он считает себя «хорошим мороженщиком», потому что «не употребляет этот продукт» совершенно. Теперь вы точно знаете, кому довериться в этом вопросе. Заслуженный артист России также рассказал, что для него в приоритете создать атмосферу детства для народа. Нужно с правильным настроением приходить к людям в такой теплый праздник, добавил Сюткин.

«Ну у меня нет любимого, я не ем мороженого. Поэтому я идеальный продавец мороженого уже 20 лет», — рассказал певец.

Но не все так безразличны к лакомству. Аскольд Запашный поделился, что сам предпочитает классику — пломбир. По его словам, это связано с тем, что раньше как такового выбора не было и приходилось любить то, что есть.

«Раньше вкусов много не было и был какой-то один самый устоявшийся. Вот пломбир, мне кажется, это самое оно. Хотя, вот сейчас уже, когда начинает распробовать разные вкусы, появляются какие-то приоритеты», — заявил артист цирка.

Говоря о главном вкусе детства, невозможно не поговорить и о приятных семейных воспоминаниях. Для Юлии Пересильд это карусели. По ее словам, каждая поездка в родной город напоминает ей о периоде, когда она была маленькой.

«У меня, наверное, карусели […] Во Пскове есть вот эта цепочка такая… „Вихрь“, по-моему, называется», — поделилась Юлия Пересильд.

А вот Елена Захарова выделила прогулки в Москве. Ей всегда доставляли радость праздники в столице, добавила актриса.

«Это все равно Москва. Я родилась в Москве, выросла в Москве. Наверное, это 1 мая, 9 мая. Когда мы гуляли по улицам, было много деревьев, ели мороженое, вообще детство — это прекрасно», — рассказала Захарова.

В этот день все очутились в беззаботном детстве, когда нет ни проблем, ни дел, есть только ты и люди вокруг, а вместе вы — одно целое.

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