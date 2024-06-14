Российские ученые представили проект собственной метавселенной на конкурсе ООН

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Специалисты Петербургского университета телекоммуникаций придумали, как оптимизировать передачу гигантских массивов данных.

Ученые Петербургского университета телекоммуникаций сейчас создают виртуальную метавселенную, где можно будет заниматься спортом, учиться, путешествовать или общаться. Российская команда уже представила свой проект на престижном конкурсе ООН, посвященном виртуальным мирам, и вошла в ТОП-3.

Разработка буквально обогнала время, ведь даже передача информации там осуществляется на сверхскоростях. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Знает не меньше Эйнштейна, учит как Макаренко, при этом никогда не устает: виртуальный 3D-преподаватель — разработка ученых Петербургского университета телекоммуникаций Бонч-Бруевича.

«Платформа телеприсутствия, где пользователь может быть передан через сеть и воспроизведен на любом из голографических терминалов», — объясняет кандидат технических наук, доцент кафедры связи и передачи данных Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича Артем Волков.

Речь о мульти- или метавселенных, над которыми сейчас работают многие компании. Это — имитация реальности. С помощью специальных костюмов, шлемов и очков в метавселенной можно будет обнять близкого человека, который находится за тысячи километров.

Датчики считывают движения, создается цифровой двойник. С помощью прототипа костюма телеприсутствия, например, когда-то можно будет прогуляться по крыше небоскреба, находясь при этом в комнате.

Но все это требует просто колоссальных объемов интернет-трафика, запредельных скоростей передачи. Петербургские ученые придумали, как оптимизировать передачу гигантских массивов данных.

С этим проектом ученые Северной столицы вошли в тройку финалистов конкурса ООН «Виртуальный мир для революционного преобразования умных городов». В состязании участвовали 70 научных команд со всего мира. И едва ли можно переоценить важность их достижений для всего человечества. Они работают над тем, чтобы связь всегда была надежной и никогда не пропадала.

«Согласно стандартизации, например, для передачи тактильных ощущений требуется, чтобы одна миллисекунда была. Для других типов услуг — еще меньше задержка. Например, врач, какая-то операция хирургическая дистанционная — и там рука или робот, и врач стоит с перчатками. Это очень опасно и требуется минимальная задержка», — отмечает кандидат технических наук, доцент кафедры связи и передачи данных Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича Мутханна Аммар Салех Али.

Такие операции, когда хирург не находится рядом с пациентом, вполне могут стать реальностью уже к 2030 году. Сегодня эти элементы метавселенных помогают при операциях, например, когда врачи видят объемные органы пациента, созданные из снимков томографии.

Незаменимы эти технологии будут и в образовании. И вместо иллюстраций в учебниках появятся визуализации, например, модели лунохода, когда можно будет взять любой предмет руками.

Пожалуй, активнее всего с новыми технологиями заигрывает шоу-бизнес. Ведь с помощью голограмм возвращаются ушедшие кумиры. Или создаются новые виртуальные звезды с реальными фанатами.

Но одно дело — элементы метавселенных, другое — создание этой полной имитации мира. Эксперты напоминают, что между первым в истории человечества письмом, отправленным шумерами в Месопотамии, и первым электронным сообщением — около пяти тысяч лет. На этот раз все будет гораздо быстрее. Но точных сроков не называет никто.