«Ситуация может измениться»: что происходит в отношениях Армении и Белоруссии

МИД Армении вызвал в Ереван своего посла в Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Прежде армянский премьер Пашинян сделал резкое заявление в сторону белорусского президента Лукашенко.

Посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян вызван в Ереван для консультаций. Об этом заявила пресс-секретарь армянского Министерства иностранных дел (МИД) Ани Бадалян.

«Посол Республики Армения в Беларуси вызван в Ереван для консультаций», — сказала она в беседе с журналистами.

Прежде премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни любой другой армянский политик не посетит Белоруссию, пока пост президента республики занимает Александр Лукашенко. Он также сказал, что может изменить свое решение о выходе из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после того, как белорусский лидер извинится.

«Теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа», — заявил Пашинян.

При этом он добавил, что будет обсуждать с Лукашенко вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ.

Посла России в Армении вызвали в Москву для консультаций

Никол Пашинян в марте заявлял, что страна покинет ОДКБ, если организация не ответит на поднятые вопросы касательно зоны ответственности в регионе. Россию же такая оскорбительная риторика насторожила, ответила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По мнению дипломата, условия, которые выставил Пашинян, можно назвать ультимативными. Это при том, что Армения постоянно уклоняется от предметного и экспертного диалога на площадке самой организации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пашинян огласил сроки выхода Армении из ОДКБ.