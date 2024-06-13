«Хочу оттянуть время»: Решетова ответила на обвинения на фоне развода Алсу

Фото: Andrei Gordeev / ТАСС

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Знаменитость не смогла сдержать эмоций и обратилась к подписчикам.

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова отреагировала на бесчисленные обвинения в особом пристрастии к пластическим операциям. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети знаменитости.

Блогер ответила на комментарий эксперта, который заявил аудитории о том, что Решетова является особой поклонницей «уколов красоты». По мнению врача, в прошлом она поработала над скулами, удалила комки биша, увеличила подборок и ввела филлеры в губы.

Звезда и первая вице-мисс России 2014 года негодует — она уверяет, что никогда не ложилась под нож хирурга. С помощью косметических процедур модель лишь исправила асимметрию губ, однако ни разу не решалась на серьезные хирургические вмешательства.

«Хочу максимально оттянуть время, когда я начну более агрессивно работать с лицом», — сказала Решетова.

Обычно девушке безразличны обвинения подобного рода, однако в этот раз знаменитость захотела высказаться. Она посоветовала поклонникам не доверять непроверенной информации.

«Редко реагирую на такие вещи, но тут становится смешно и в то же время чуть обидно! Друзья, не утверждайте, если не знаете наверняка, пожалуйста», — посоветовала Анастасия.

Примечательно, что Решетову из-за внешности часто сравнивают с певицей Алсу, которая сейчас разводится с супругом.

Некоторые даже винят модель в развалившемся браке исполнительницы — якобы Алсу ушла от Яна Абрамова из-за его интрижки с Решетовой. Пока знаменитости никак не комментировали гуляющие слухи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Решетова отказалась от ухода за собой.