«Это случилось»: в Британии заявили о проблемах с лечением Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Принцесса Уэльская борется с онкологией на протяжении нескольких месяцев.

Борющаяся с онкологией Кейт Миддлтон столкнулась с осложнениями из-за химиотерапии. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Как утверждает журналиста Кэти Николл, которая специализируется на новостях о королевской семье, в самом начале лечения у принцессы Уэльской возникли проблемы.

«Это случилось после серьезной операции и довольно длительного периода восстановления», — говорит Николл в интервью изданию.

По ее словам, спустя время врачам удалось справиться с трудностями и сейчас уже можно говорить о положительной динамике в состоянии жены принца Уильяма.

В марте 2024 года Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностировали онкологию. Ей пришлось признаться в этом публично, чтобы остановить панику среди британских подданных и тех, кто наблюдает за королевской семьей по всему миру.

Ранее 5-tv.ru писал, как Кейт Миддлтон решила прервать длительное молчание на фоне ее борьбы с раком. Жена наследника британского престола намекнула на свое выздоровление. Что она сказала?