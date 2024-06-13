Умер Герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов

Фото: Черединцев Валентин / ТАСС

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При жизни он командовал космическим кораблем «Союз-23» вместе с Валерием Рождественским.

Герой Советского союза, летчик-космонавт Вячеслав Зудов умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК), входит в «Роскосмос».

«Вячеслав Дмитриевич скончался на 83-м году [году жизни], 12 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Церемония прощания с Зудовым состоится 14 июня в 13:00 на Федеральном военном мемориальном кладбище министерства обороны РФ в Мытищах Московской области.

Зудов родился в городе Бор Нижегородской области, школу окончил в подмосковной Электростали. После этого Вячеслав Дмитриевич прошел обучение в Балашевском высшем военном авиационном училище летчиков (ВВАУЛ). В октябре 1965 года Зудов получил должность слушателя-космонавта.

С 14 по 16 октября 1976-го началась его экспедиция, он командовал космическим кораблем «Союз-23» вместе с Валерием Рождественским. Длительность пребывания в космосе составила два дня, шесть минут и 35 секунд.

Вячеслав Дмитриевич был награжден медалью «Золотая Звезда» Героя СССР и орденом Ленина за мужество и героизм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в возрасте 83 лет умер автор песен Элвиса Пресли и лауреат Грэмми Марк Джеймс.