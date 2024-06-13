«Только с ней хочу связать судьбу»: Свадьба Алексея Гаврилова и Катерины Кейру

Фото, видео: 5-tv.ru

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Первое знакомство Алексея Гаврилова с отцом Катерины Кейру произошло на свадьбе.

Шоу-бизнес продолжает кипеть новостями о разводах, однако такой поток негативных историй о любви развеяли влюбленные Алексей Гаврилов и Катерина Кейру. С недавних пор весь интернет говорит об их свадьбе, однако ребятам пришлось пройти большое количество трудностей, чтобы сегодня быть в центре внимания с шокирующей новостью. 7 июня пара отпраздновала свой долгожданный праздник вместе со своими семьями и близкими друзьями в отеле Radisson Collection. Как прошла свадьба звезды сериала «Универ» и Чемпионки Европы, выяснил корреспондент 5-tv.ru на торжестве.

«Я не переживаю, потому что я уже такой настолько уставший от подготовки. Нет нервов, есть только радость», — поделился жених перед церемонией бракосочетания.

Несмотря на роскошь, которая царила в каждом уголке свадебного зала, атмосфера была теплой искренней. Маргарита Иноземцева поделилась, что больше всех ждала свадьбы молодожен, потому что знала, что эти отношения точно перерастут в семью.

«Я прибежала на ее день рождения. Я их увидела. Честно, у нее еще такое платье было красивое. Светлое, белое. Я говорю: „Как жених невеста“ У меня есть фотография. Я рассказываю, у меня мурашки по коже. Сразу, когда я их увидела, так, это всерьез и надолго», — рассказала подруга невесты.

Но и это еще не все! Когда вы узнаете историю знакомства звездной пары, вы в самом деле поверите в любовь. Катерина раскрыла все карты и честно призналась, что изначально планировала с Лешей просто поработать и никаких других мыслей у нее не было, в то время когда сам актер выстроил план-капкан, благодаря которому сможет растопить сердце снежной королевы. Так и получилось, Гаврилову удалось создать с Катериной прекрасную историю любви, за которой мы все сейчас наблюдаем.

«Я понял, что это вот прям моя женщина и только с ней хочу связать свою судьбу дальнейшую. Оба пришли с сыновьями. Катерина с Теодором, я с Соломоном в детской. И как-то мальчики сразу начали взаимодействовать, и мы начали. И я помню, что мы вместе прыгнули в такие вот эти мягкие мячики, и вчетвером так сидели, прыгали еще какие-то дети к нам. Я смотрю на Катю и у меня все переполняет, радость и счастье», — признался актер.

Однако ребята все же столкнулись со сложностями во время подготовки к свадьбе. Гаврилов рассказал, что тяжелее всего было привезти в Россию отца невесты — Джона Кейру. По словам Леши, он до последнего искал варианты решения проблемы, для него принципиально важно было, чтобы в такой важный для Катерины день, рядом с ней был ее папа. Звезде удалось разрешить проблему, и Кейру прилетел в Москву этой же ночью.

«Потому что папа прилетел из Африки к нам. И мы отменяли билеты, там что-то не получалось с визами и это, конечно, было такое. Я говорю: «Нет, Катя, папа должен быть, папа успеет». И она находит единственный билет ночью. И папа сегодня утром прилетает и все. И мы такие, все, значит все будет классно», — добавил актер.

Сама же Катерина призналась, что несмотря на небольшой период времени, у них ощущение, что женаты они уже очень давно.

«Были сложности, мы прошли все испытания, вот. И наоборот, сейчас наш шаг, да, что мы стали супругами именно потому что, как будто мы уже прожили 20 лет», — рассказала невеста.

Счастливый день вместе с супругами отпраздновали: Ольга Смирнова, Адель Бикулова, Лариса Баранова, Маргарита Иноземцева, Валерий Тарасов, Лиза Моряк, Ирина Притуленко, Олеся Ермакова, Станислав Дружинин и многие другие. Весело, тепло, и романтично — вот так прошла свадьба молодожен. Любовь тяжело не заметить, особенно если она абсолютная и чистая, поэтому и мы, и гости с радостью наблюдали за счастьем Гаврилова и Кейру.

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