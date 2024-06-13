Сметана не поможет: чем облегчить боль и воспаление при солнечном ожоге

Дерматолог Жовтан: сметана и кефир при солнечных ожогах могут навредить коже

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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И почему стоит избегать использования народных средств?

Лечение солнечных ожогов холодной сметаной или кефиром не только не поможет, но и способно навредить пострадавшей коже. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала врач-дерматолог Наталия Жовтан.

По ее словам, использование таких средств может привести к еще более негативным последствиям.

«Во-первых, сметана и кефир имеют определенную жирность и создают на коже непроницаемую пленку, которая мешает терморегуляции. Кожа и без того перегрета, горячая, пышет жаром, и ее нужно охладить, а вот эта жирная пленка мешает нормальной терморегуляции.

Плюс под этой пленочкой создается определенная благоприятная микрофлора, которая может еще и усугублять течение солнечного ожога, вызывая уже бактериальную инфекцию», — объяснила специалист.

Для лечения солнечных ожогов Жовтан советует использовать специальные средства, которые продаются в аптеках, например, декспантенол, противовоспалительные средства или препараты, охлаждающие кожу. При сильном воспалении специалист рекомендует обратиться к врачу.

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