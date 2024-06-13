«Не позорься»: Гагарина в прямом эфире задала неожиданный вопрос бывшему мужу
Экс-муж Полины Гагариной не помог певице ответить на вопрос во время шоу
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Певица рассталась с фотографом несколько лет назад.
Бывший муж певицы Полины Гагариной не смог помочь ей в решении математической задачки — за что Дмитрий Исхаков был эмоционально наказан. Об этом стало известно во время прямого эфира популярного шоу на You-Tube.
По правилам шоу Гагарина могла позвонить для помощи в ответе на вопрос на один из номеров, который записан у нее в телефоне. Звезда воспользовалась шансом и обратилась к своему бывшему мужу Дмитрию Исхакову, чтобы тот решил математическую задачку. Фотограф не смог ее сходу решить, тогда Гагарина прибегла к эмоциональной артиллерии.
«Ну подумай, не позорься», — надавила Гагарина на экс-возлюбленного.
Исхаков попробовал парировать эмоциональный снаряд легкой шуткой, сказав, что ради телепередач «готов опозориться».
Исхаков и Гагарина официально развелись в феврале 2021 года, а за девять месяцев до этого разъехались. В браке они прожили шесть лет.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Полина Гагарина думает о хейтерах, которые считают ее высокомерной.