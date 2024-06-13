Отпевание перед похоронами Антона Еговцева проходит в Лобне

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сейчас в Серафимовском храме проходит лития.

В Серафимском храме Лобни проходит лития перед отпеванием председателя патриотического движения «Зов народа» Антона Еговцева. Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.

Прощание с зампредом проводят в Подмосковье намеренно. По словам представителей активиста, таким образом большее количество человек может проститься с Еговцевым. Несмотря на то, что церковь в Лобне совсем небольшая, к отпеванию собралось много прихожан.

После службы зампреда «Зова народа» похоронят на Луговском кладбище.

Мужчина был убит 7 июня. Ранее председатель движения Сергей Зайцев делился, что у Еговцева был конфликт с навязчивым поклонником его супруги Дмитрием Матвеевым, который преследовал женщину.

После заявлений убитого правоохранители проводили с мужчиной разъяснительные беседы. Ранее Матвеев ломился к семье в квартиру, угрожал Еговцеву физической расправой и пытался заставить его уехать из города.

Нападение произошло в подъезде. Зайцев предполагает, что Еговцев не смог дать отпор из-за плохого самочувствия. Нападавший нанес ему несколько серьезных ножевых ранений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях убийства зампреда «Зова Народа» Еговцева.