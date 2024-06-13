Трехкратная олимпийская чемпионка Колесниченко завоевала первое золото для России на Играх БРИКС

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Спортсменка представляла российскую сборную в синхронном плавании.

Заслуженный мастер спорта РФ, синхронистка Светлана Колесниченко завоевала на Играх стран БРИКС первую золотую медаль для сборной России. Согласно итогам выступления, российская спортсменка набрала 313,69 балла.

При этом второе место взяла синхронистка из Белоруссии Василина Хондошко, набрав 296,4750 балла на соревнованиях. Серебро досталось спортсменке из Узбекистана Диане Онкес с 229,9334 баллами.

Светлана Колесниченко — трехкратная олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира и 11-кратная чемпионка Европы. Выступает в соло, дуэте и групповых упражнениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 12 июня президент России Владимир Путин открыл Игры БРИКС 2024. В своем обращении он пожелал удачи участникам, а также назвал сами соревнования масштабным спортивным праздником.

К слову, заметил он, Игры пройдут в не менее самобытном и гостеприимном городе Казань, а также в Москве. Они продлятся две недели и объединят более трех тысяч атлетов из порядка 100 стран мира.