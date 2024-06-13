Который год подряд: почему снова отменили авиасалон МАКС

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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В 2023-м Международная аэрокосмическая выставка тоже не смогла состояться.

Международный авиакосмический салон (МАКС) в 2024 году в ранее запланированные даты проводиться не будет. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердил источник.

Уточняется, что в настоящее время обсуждается не отмена МАКС, а перенос события на другое время в связи с повышенными мерами безопасности. По некоторой информации, авиасалон в этом году планировалось провести 23–28 июля.

В июне 2023 года организаторы заявили о переносе выставки на 2024-й, а вместе с тем пообещали сразу же провести ее и в 2025-м. Они также отметили, что мероприятие останется визитной карточкой российской аэрокосмической отрасли. Именно на этом авиасалоне обычно выставляются отечественные воздушные суда, ракеты, двигатели и космическая техника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый вице-премьер Денис Мантуров назвал создание орбитальных группировок основной целью России в космосе. По его словам, для нашей страны это имеет не только стратегический, но и приоритетный характер.