«Возвращался, когда уже спала»: жена Влада Соколовского рассказала о ревности

Супруга певца Соколовского не ревнует мужа и относится к его работе с пониманием

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец женился на модели Ангелине Сурковой в этом году, пара воспитывает сына Дэвида. Как молодая мать справляется с занятостью звездного супруга?

Супруга певца Влада Соколовского Ангелина совсем не ревнует популярного мужа, ведь она уверена, что в семейной жизни с некоторыми «моментами» стоит смириться. Своим мнением модель поделилась с «Hello!».

Соколовская отмечает, что существуют нюансы, которым точно нельзя препятствовать, их просто необходимо понять. Так, например, когда артист снимался в сериале «Постучись в мою дверь», пара почти не проводила время вместе. И это в период, когда у них только появился сын Дэвид. Однако к занятости второй половинки Ангелина относилась с пониманием.

«Он возвращался домой, когда я уже спала. А уходил, когда мы с малышом еще не проснулись. Но это просто издержки профессии. После таких загруженных периодов мы стараемся больше времени проводить вместе — ходим на свидания, гуляем, готовим вместе, смотрим кино. Иногда выбираемся на светские мероприятия», — призналась Ангелина.

По ее словам, Соколовского часто приглашают на различные торжественные вечера, которые супруги стараются посещать вместе. Если же молодая мама не может выбраться в свет, певец идет на мероприятие один. И жена совсем не боится отпускать мужа.

«Я не ревную — эта тема уже давно проработана», — сказала модель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле разводятся Нюша и Игорь Сивов.