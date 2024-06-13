Задержаны еще двое членов банды Басаева за нападение на военных в Чечне

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости / ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Тогда погибли 15 человек и 28 получили ранения.

Задержаны еще двое участников нападения на российских военных в октябре 1999 года в Чечне. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Силовики совместно с сотрудниками Следственного комитета задержали граждан России Муртазали Алимгиреева и Алимхана Кадрашова. В 1999 году они были участниками вооруженного бандитского формирования Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Правоохранителям удалось сформировать неопровержимую доказательную базу их участия в нападении, в ходе которого погибли 15 военных и еще 28 пострадали.

Кадрашова удалось найти в Ханты-Мансийском автономном округе, а Алимгиреева — в Ямало-Ненецком АО. Их доставили в региональные следственные отделы СК России, где им были предъявлены обвинения по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«Новоуренгойским городским судом ЯНАО и Сургутским городским судом ХМАО им избрана мера пресечения — заключение под стражу», — добавили в ЦОС ФСБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании члена банды Басаева за нападение на Буденновск в 1995 году. Ему вменяют обвинения сразу по несколько уголовным статьям — «Террористический акт», «Бандитизм», «Захват заложников» и «Убийство».