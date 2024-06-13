МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая Татьяна Лазарева* объявлена в розыск в России. Информация о ней появилась в базе министерства внутренних дел (МВД).
Журналистку разыскивают в рамках уголовной статьи. В базе МВД не уточняется, с чем конкретно связаны действия правоохранителей. Однако, по информации ТАСС, Лазарева разыскивается по статье о дискредитации Вооруженных сил России.
* — внесена в реестр иноагентов в России