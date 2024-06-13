Грушко: все шаги НАТО направлены на подготовку к столкновению с Россией

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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На такие действия РФ готова дать достойный ответ.

Все действия НАТО, которые блок сегодня совершает, направлены на подготовку к возможному столкновению с Россией. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

По его мнению, Североатлантический альянс постоянно повышает градус напряженности. А прошедшие совсем недавно крупнейшие со времен «холодной войны» учения были попыткой оказания военного давления на Россию.

Еще одним враждебным шагом НАТО дипломат назвал стремительное расширение военного блока за счет новых участников — Швеции и Финляндии. Но на такие действия Россия готова дать достойный ответ.

«Это территория, на которой размещено будет размещено 32 американских объекта. Плюс берем географию. Это количество километров для наших стратегических пунктов, стратегической инфраструктуры — 120 километров Мурманск, Санкт-Петербург, все это очень рядом. Поэтому наш ответ в этом смысле на изменение этого статуса будет не дипломатическим, а, конечно, военно-техническим», — заявил Александр Грушко.

По словам дипломата, среди ответных шагов — создание Московского и Ленинградского военных округов, а также Карельского армейского корпуса.

Кроме того, Грушко добавил, что на данный момент перспектив восстановления диалога между Москвой и Североатлантическим блоком не прослеживается. По инициативе альянса все дипломатические площадки, в том числе — Совет Россия — НАТО, заблокированы. Единственный канал для экстренной связи сохраняется через российское посольство в Бельгии.