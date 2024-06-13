Граждан не коснется: как ЦБ подготовился к санкциям США против Мосбиржи

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Банк России давно прорабатывал шаги для подобного сценария и отреагировал быстро.

Московская биржа переходит на новый формат работы. Этим утром площадка из-за очередных американских санкций прекращает операции в долларах и евро. При этом торги с остальными валютами будут по-прежнему доступны клиентам.

О том, как эти изменения повлияют на определение курса рубля, вкладчиков и инвесторов, рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Более 300 новых санкций совместного авторства американских минфина и Госдепа как бы намекают: предыдущие пакеты не сработали.

Теперь приходится скрести по сусекам, в основном — финансовым. Главный удар попытались нанести по Московской бирже и Национальному клиринговому центру — посреднику во всех валютных сделках. С этого дня операции с долларом и евро остановлены. Но только на бирже, обычных граждан это не коснется.

«Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», — отметили в Центробанке.

Ответ Банка России на введенные санкции последовал быстро, такой сценарий давно прорабатывался. Подготовился сам регулятор, Мосбиржа, крупные банки.

Теперь операции с недружественными валютами переходят во внебиржевой сектор. То есть покупать и продавать доллары и евро участники рынка будут в банках. Другой вариант — договариваться между собой.

Доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов к маю этого года уже составляла почти 60%, так что сильно перестраиваться не придется. А вот официальный курс валют теперь будет формироваться по-новому. Для Банка России — дополнительная работа. Нужно будет изучать банковскую отчетность и сведения от цифровых платформ обмена.

«Каким-то образом Центральный банк будет мониторить сделки участников внебиржевого рынка — у него такая возможность есть — и выводить некую среднюю величину курса по доллару и по евро», — заявил заведующий научной лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко.

В долгосрочной перспективе такая схема должна привести к стабильности курса. Ведь в расчет будет приниматься именно небольшое количество крупных сделок, а не множество мелких. До этого важно не попасться на удочку спекулянтов, задирающих курс в надежде на панику.

«Рубль немного утрачивает конвертируемость. Но мы не утрачиваем доступ на внешние рынки, и мы приобретаем все новых и новых внешнеполитических и внешнеторговых партнеров», — считает член Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий при ФАС Дмитрий Тортев.

И в этом заключается главный просчет архитекторов санкций. Российская экономика растет выше мировых темпов и активно очищается от западного влияния. Доля тех самых «токсичных» валют на торгах и так опустилась до рекордно низких 46%.

Новый пакет ограничений для США сродни бумерангу. Во-первых, американские и европейские банки имеют больше акций Мосбиржи, чем Банк России — от них теперь придется избавиться. А во-вторых, глобальный курс на отказ от доллара будет только набирать обороты.

«Это действительно окажет давление на США. Доверие к Штатам и доверие к западным рынкам стремительно рушится. И, возможно, из-за этого мировой финансовый рынок также потерпит спад», — считает политолог Эрл Расмуссен.

Вероятно, поэтому Вашингтон так долго тянул с ударом по Московской бирже. Сейчас же это больше напоминает жест отчаяния. Когда не удалось сдержать ни российскую экономику, ни продвижение армии РФ, остается только «подпиливать» доллар.