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В 2014 году Александра Рязанцева поддержала «евромайдан», а в 2022-м стала частью теробороны войск Украины.

Умерла Александра Рязанцева, бывший стилист президента* Украины Владимира Зеленского. Женщина участвовала в украинском конфликта в рядах ВСУ. Об этом сообщает местное издание со ссылкой на пресс-службу подразделения Рязанцевой.

«Скончалась от сердечной недостаточности в больнице Житомира», — рассказали представители 78-го отдельного десантно-штурмового полка армии Украины.

Отмечается, что Рязанцева переводилась в другое подразделение, до этого момента оставался один день. Смерть женщины также подтвердила ее сестра 11 июня.

Также издание сообщает, что в 2014 году Рязанцева поддержала «евромайдан», а в феврале 2022-го после начала СВО она вступила в тероборону ВСУ. В сети также распространилось видео, на котором женщина выступала за захват Крыма и Ростова-на-Дону, а также грозилась «пойти на Белгород».

До начала российской спецоперации Александра Рязанцева работала стилистом и художником по костюмам для телеканалов Украины. Женщина сама делилась, что лично одевала актеров студии «Квартал 95» и Зеленского.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка РФ Татьяна Кравченко сравнила Владимира Зеленского с Наполеоном. Как напомнила актриса, сериал, сделавший артистку еще более популярной и заполучивший многомиллионную аудиторию, создавала компания на тот момент еще будущего президента Украины.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.