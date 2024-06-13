Кручу педали, кручу: какие виды спорта могут укрепить сердце

Фото: www.globallookpress.com / Norbert Eisele-Hein

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Существуют ли физические упражнения, которые могут снять давление и стресс?

Снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний может обычный бег, но не только. В беседе с NEWS.ru врач-кардиолог Асият Хачирова рассказала, какие виды спорта способны защитить сердце, улучшив кровообращение.

«Тренировки с отягощениями помогают укрепить мышечный корсет, который в свою очередь поддерживает работу сердца», — указала врач на упражнения, где мышцы должны преодолевать противодействующую силу вроде гантелей или йоги.

Укрепить сердечную мышцу поможет также не только бег, но и плавание, велосипед, аэробика и скандинавская ходьба, в последней используется особая техника со специальными палками. Причем врач указала, что все эти виды спорта будут максимальны эффективны именно при регулярных занятиях.

Более того, справиться со стрессом и давлением тоже может помочь именно спорт, но в этом случае лежащий в иной плоскости. Так, положительно влияет на сердечную деятельность — йога и стретчинг, последнее это комплекс упражнений направленные на растягивание мышц и связок.

Врач также согласилась с рекомендациями ВОЗ, где говорится, что взрослому человеку в неделю нужно как минимум 150 минут физической активности умеренной интенсивности — это как раз ходьба, плавание, велосипед и прочее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие упражнения могут заменить занятия в фитнес-клубе.