В МТС рассказали о самой мощной за год DDoS-атаке

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кибернападение осуществлялось из Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая с более чем 20 тысяч устройств.

Самая мощная за год DDoS-атака на сеть широкополосного доступа в интернет (ШПД) МТС велась одновременно из Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая с более чем 20 тысяч устройств. Об этом сообщила пресс-служба компании в беседе с РИА Новости.

«В нападении было задействовано более 20 тысяч устройств, нацеленных более чем на 500 IP-адресов телеком-оператора. Атака продолжалась около двух часов, время срабатывания системы мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак „МТС RED“ составило считанные минуты», — рассказали в МТС.

В компании сообщили, что была зафиксирована DDoS-атака мощностью 207 гигабит в секунду, которая на границе сети могла достигать несколько терабит. Хакеры были нацелены на маршрутизатор.

Если бы они достигли своих целей, то это привело бы к отключению доступа в интернет для клиентов оператора целого региона. В МТС указали на тщательную и системную подготовку атаки.

Кибертерроризм? Кто стоит за сбоем в работе СДЭК и магазинов «Верный»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине задумали создать коалицию с Западом для информатак на Россию. Киев обвинил Москву в неких информационных атаках и якобы вмешательствах в теле- и радиоэфиры Незалежной.