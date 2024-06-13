В Кузбассе задержали банду вымогателей во главе с приверженцем АУЕ*

Фото, видео: © РИА Новости; УФСБ России по Кемеровской области; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На счету предполагаемых преступников как минимум четыре эпизода.

В Кузбассе правоохранители задержали преступную группу, члены которой подозреваются в вымогательстве. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Кемеровской области.

По данным ведомства, задержанные замешаны как минимум в четырех подобных преступлениях в городе Ленинск-Кузнецкий. Злоумышленники «выбивали» деньги, угрожая своим жертвам применением насилия и уничтожением имущества.

Следствие полагает, что главарем банды был неоднократно судимый 30-летний приверженец движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*, который продвигал экстремистскую идеологию и пропагандировал криминальные ценности. В частности, он учил своих подельников «воровскому кодексу» и помогал деньгами преступникам, которые находятся в местах лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, как в начале 2024 года в Республике Тыва силовики задержали более 52 участников «АУЕ» и организации «Кара Шериг».

* — признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.