«Вздутие и боли»: кому строго противопоказан квас

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Если бы напиток еще сделали в домашних условиях, можно было бы и устроить поблажку. А вот покупной квас оказался вреден для здоровья.

Домашний квас можно сделать безопасным для любого человека, но вот покупной напиток делают примерно по одной вредной методике, поэтому некоторым людям лучше воздержаться от покупки водицы древних русичей. Об этом врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала изданию Газета.ру.

Врач отметила, что обычно квас не превышает 1,2% крепости, но иногда напиток может перебродить.

«Даже перебродивший квас скорее атакует органы пищеварения, чем ударит в голову. Если же есть опасения, что окрошка получилась „под градусом“, за руль после нее лучше не садиться, а подождать не менее получаса в тени», — рассказала врач.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не рекомендуют его пить. Он может вызывать повышенное газообразование и спровоцировать боли в животе.

В покупных квасах содержится много сахара, поэтому от напитка лучше воздержаться сахарным диабетикам и людям, у которых подозрение на эту болезнь. Также потребителям с аллергиями на злаки и дрожжи лучше не покупать эликсира древних русов.

«Квас не стоит давать детям до трех-пяти лет: много сладкого и пузырьки газа могут вызвать вздутие и боли в животе. Примерно лет с семи квас можно предлагать понемногу, всегда отдельно от другой пищи и внимательно отслеживая реакцию организма», — объяснила врач.

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