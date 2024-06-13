Необычный симптом: люди с деменцией произносят больше абстрактных существительных
Alz&Dem: люди с деменцией чаще произносят абстрактные существительные
Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky
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В Сингапуре провели исследования и выявили некоторые неочевидные признаки заболевания.
Исследователи из Сингапурской школы медицины опытным путем выяснили, что люди с деменцией чаще используют в своей речи абстрактные существительные, такие как «дружба» или «храбрость». Результаты эксперимента опубликовали на портале Alzheimer’s & Dementia (Alz& Dem).
Для исследования ученые отобрали 148 пожилых граждан. У 38 из них наблюдались легкие когнитивные нарушения, у 36 человек были проблемы с памятью и мыслительные дисфункции.
Эксперимент заключался в том, что испытуемых попросили разговаривать на определенную тему 20 минут. Ученые записали диалоги и проанализировали речь здоровых людей и тех, кто испытывает проблемы.
Ученые выяснили, что пенсионеры, страдающие от деменции, чаще используют абстрактные существительные. Как правило, такие слова не обозначают конкретный предмет и их нельзя потрогать.
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