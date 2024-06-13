На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетней Любы

Фото, видео: 5-tv.ru

У девочки сложный генетический диагноз — туберозный склероз, из-за которого постоянно происходят приступы эпилепсии. Она нуждается в дорогостоящем обследовании.

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Сегодня на Пятом канале «День добрых дел». Наша помощь нужна маленькой Любе. У двухлетней девочки сложный генетический диагноз — туберозный склероз, из-за которого постоянно происходят приступы эпилепсии. Сейчас ребенок остро нуждается в обследовании стоимостью 1 миллион 800 тысяч рублей.

Помочь семье собрать необходимую сумму можете вы — зрители Пятого канала. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 75-35 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

Любознательной и застенчивой Любе два года, но большую часть жизни она провела в больнице. Медицинское оборудование и провода не мешают заниматься любимым делом — играть с наклейками и слушать мамины сказки.

«Хоть она и стеснительная, но наблюдает за людьми и любит, когда с ней общаются. Контактная очень, ласковая такая», — рассказывает мама девочки Надежда Бачурина.

Но сама Люба еще не разговаривает. И без помощи врачей вряд ли сможет. Девочка отстает в развитии из-за приступов эпилепсии и препаратов, которые их сдерживают. Всему виной сложное генетическое заболевание — туберозный склероз, при котором образуются опухоли, в случае Любы — головного мозга. Из-за них у ребенка и случаются приступы.

«В шесть с половиной месяцев 4 ноября 2022 года я увидела у нее первый эпилептический приступ. Увидела, что у нее происходит закатывание зрачков вверх и подергивание конечностей», — вспоминает мама.

После этого началась борьба за здоровье малышки. Теперь Надежда не может оставить дочку ни на секунду.

«У меня чуткий сон уже выработался Я за ней слежу и уже слышу, когда приступ, потому что когда случается приступ, она начинает задыхаться», —отметила Надежда.

Приступы случаются чуть ли не каждый час. И в этот момент под рукой всегда должны быть таблетки.

«Могла идти и врезаться в полку, то есть она теряла сознание и врезается в предметы, либо падает — обмякать тело может», — рассказывает Надежда.

С собой в больницу Люба захотела взять любимый рюкзачок, но вместо игрушек в нем медицинское оборудование — энцефалограф. В мозг ребенка вживили платиновые электроды. С их помощью врачи должны определить пораженные участки.

«Мы должны определить участок головного мозга, который является проблемным, который вызывает все эпилептические приступы, постараться его удалить. Мы должны иметь четкие представления, что удалив тот или иной участок, мы даем хороший шанс ребенку на полное избавление от приступов, последующую отмену терапии и, как следствие, хорошую социализацию ребенка», —прокомментировал невролог, эпилептолог Владимир Соловьев.

Полностью это обследование стоит 1 миллион 800 тысяч рублей. Такую сумму простой семье из Рязани взять негде. Мама все время рядом с дочкой, а папа работает слесарем.

«Я думаю что, Бог не оставит, и всегда такие люди найдут поддержку от других людей», — считает Надежда Бачурина.

У зрителей Пятого канала есть возможность помочь Любе — пожертвовать деньги на лечение. Чтобы это обаятельная девочка смогла рассказывала сказки уже сама.

Давайте вместе поможем Любе. Отправьте СМС с любой суммой пожертвования на короткий номер 75-35!

Большое вам спасибо.