В Казани прошло торжественное открытие 6-х Игр БРИКС

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

В соревнованиях примут участие спортсмены из почти сотни стран.

То, что Олимпийские игры стали политическим инструментом в геополитике, уже никого не удивляет. И даже спортивная составляющая отошла на дальний план, уступив место фактически шантажу и попыткам изолировать российских атлетов от мирового спорта.

На этом фоне кардинально отличаются Игры стран БРИКС, стартовавшие накануне в Казани. Грандиозное событие, в рамках которого сразятся тысячи спортсменов из почти 100 государств, в том числе и недружественных.

Владимир Путин, открывая соревнования, подчеркнул, что они свободны от политики. На месте побывал корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Казань — вновь центр мирового спорта. Здесь едва успели соскучиться по международным турнирам после «Игр будущего», как в городе опять принимают зарубежных спортсменов.

«Я пока не успела все посмотреть, но очень хочу. Что меня удивило, так это благоустройство города. Повсюду зелень», — отметила участница Игр БРИКС из Ливана Мари Хоури.

Перед церемонией открытия спортсмены много говорят о значении Игр БРИКС для них. Им хотелось участвовать в честных и непредвзятых соревнованиях, поэтому они здесь.

«Игры стран БРИКС — очень важное мероприятие, это как Олимпийские игры. Спортсмены со всего мира прибыли сюда посоревноваться, моя команда и я относимся к этому очень серьезно», — подчеркнул участник Игр БРИКС из Венесуэлы Дэниел Молина.

Важность честных соревнований отмечает президент на открытии Игр. Владимир Путин обратился к участникам по видео:

«Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет, и потому уверен, что также будет расти и популярность, и привлекательность Игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира. Тем более, что впервые в этом году они проходят в открытом формате. Значит, Игры станут еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога, весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств. Объявляю Спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми».

Многие иностранные участники в России впервые. О нашей стране слышали лишь по новостям. Правда, услышанное не совпадает с увиденным здесь.

«В России все чудесно, я не вижу никаких проблем», — сказал участник Игр БРИКС из Республики Сербской Синиша Марцетич.

На церемонии открытия участникам Игр дают возможность лично познакомиться ближе с российской историей и культурой. От царских времен — с операми и балами, сквозь советские годы — с научным потенциалом и первым полетом в космос, до наших дней. Финальная точка перфоманса — все самые масштабные мировые спортивные события, которые принимала Россия.

Завершает церемонию открытия парад флагов. Их настолько много, что на сцене даже не хватает мест. О своем участии в играх БРИКС заявили 97 стран. Пока прилетели участники из 40 государств. Для каждого это большое событие.

«Спортивный праздник, которого не хватало давным-давно. Я считаю, что эти международные соревнования как глоток свежего воздуха для наших ребят. Видно по их глазам, как они рады», — сказал олимпийский чемпион по прыжкам в воду, посол Игр БРИКС Илья Захаров.

Соревнования на две недели объединят более трех тысяч атлетов. И с этого момента игры БРИКС начинаются. Уже сегодня пройдут первые соревнования по девяти видам спорта.