«Запад торопит»: чем может обернуться выход Армении из ОДКБ

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Ереван продолжает смену своего политического курса в сторону НАТО.

НАТО не оставляет попыток взять под свое крыло Армению, чей премьер Никол Пашинян заявил, что выход Еревана из ОДКБ — это вопрос времени.

Эти слова спровоцировали очередную волну протестов в армянской столице, которые переросли в столкновения с полицией. Митингующие потребовали отставки Пашиняна и попытались взять штуромом здание парламента. В результате стычек за медпомощью обратились почти 100 человек, как гражданских лиц, так и правоохранителей. За развитием событий следил корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Тысячи протестующих пытались взять здание армянского парламента штурмом. Они требуют отправить Никола Пашиняна в отставку и отменить мирное соглашение с Азербайджаном, что фактически подразумевает передачу Баку Нагорного Карабаха.

В самом парламенте тоже неспокойно. Провластная партия сошлась в рукопашной с оппозиционной.

Пашинян во время заседания делает «реверанс» в сторону тех, кто всегда готов его поддержать, списывая все свои неудачи на Россию и ключевую для Евразийской безопасности организацию ОДКБ.

«Мы выйдем из ОДКБ и сами решим, когда. В этом виноваты те, кто образовал единый альянс, члены которого, вместо того, чтобы выполнить свои договорные обязательства, планировали войну против нас вместе с Азербайджаном. Они виноваты», — заявляет Пашинян.

Заявление Пашиняна в парламенте прозвучало довольно резко, но сам он давно и планомерно идет именно к такому решению. Если в 2022 году Армения еще председательствовала в ОДКБ и проводила саммит в Ереване, то в 2023-м проигнорировала встречу в Минске, не прислав ни одного делегата. А позже заявила о временной заморозке участия во всех программах организации

«По поводу ОДКБ Пашинян заявил… Он форсирует события. Стремительно падает его популярность, она уже упала. И, естественно, он теряет легитимность. Поэтому Запад торопит, поэтому европейцы торопят», — считает бывший депутат Национального Собрания Армении Арман Абовян.

В 2020 году в Ереване была совсем другая риторика: Россию благодарили за то, что она, по сути, остановила армяно-азербайджанскую войну — ввела в Нагорный Карабах миротворцев. Теперь, когда регион потерян, Пашинян заявляет, что это ОДКБ не отреагировало. Но официально за помощью Ереван к организации так и не обращался.

Главные задачи ОДКБ — обмен военной информацией, защита общих границ и противодействие терроризму. Например, в странах-участницах существует взаимосвязанная система ПВО.

«В Армении остается наша военная база. На этой военной базе есть системы ПВО», — указывает военный эксперт Виктор Литовкин.

Буквально накануне Пашинян встретился с помощником американского госсекретаря О’Брайеном. Принято решение повысить отношения Армении и США до уровня стратегического партнерства. В чем суть данного решения, прямым текстом объясняет глава НАТО.

«Вы берете свои вооруженные силы под демократический контроль. И активно участвуете в партнерских программах НАТО. Мы будем укреплять наше партнерство и работать вместе», — говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Войска Альянса у восточных и южных границ России — посыл Вашингтона более чем прозрачен. А что Ереван? Сразу после выступления премьера представитель его партии начал объяснять, что не совсем то имелось в виду и никакого окончательного решения пока нет.

Но самое большое посольство на всем пространстве СНГ — американское в Ереване. И возглавляет его бывший поверенный США по делам на Украине, которая еще пару лет назад работала в Киеве, а теперь перебралась на Кавказ.